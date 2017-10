CLIP #23 Daar moeten ze iets aan doen! (5): Verplicht internet en hoge havengelden Facebook

Email AMSTERDAM 12 oktober 2017, 12:36

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Schipper Henk Bruins Slot van de 70-meter Concorde heeft geen internet. Dat was geen enkel probleem totdat Haven Amsterdam in 2015 het digitaal aangifte doen van het nemen van ligplaats verplicht stelde.

1 / 1 De internetloze Concorde van schipper Bruins Slot: 25 euro administratiekosten voor elk weekbriefje. (Beeld uit de video) De internetloze Concorde van schipper Bruins Slot: 25 euro administratiekosten voor elk weekbriefje. (Beeld uit de video)

Tekst en video: Heere Heeresma jr.

Schipper Bruins Slot weigerde internet te nemen en blijft aangifte doen op papier. Hij vindt het onbegrijpelijk dat Haven Amsterdam hem voor ieder havenbriefje 25 euro onkosten in rekening brengt. ‘Het kan in Rotterdam ook, dus waarom zou het in Amsterdam niet kunnen,' vraag hij zich af.

Schipper Peter Burgers van de hotelboot Angeline klaagt over de ‘absurd hoge' havengelden en andere kosten die hij in sommige Nederlandse gemeenten moet betalen. Hij vindt havengelden van tegen de 200 euro per nacht niet in verhouding met de dagopbrengst van een schip als het zijne.

