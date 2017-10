Onderhoud zeesluizen Farmsum wijkt voor surseance aannemer Facebook

Twitter

Email FARMSUM [update] 18 oktober 2017, 15:00

Door surseance van betaling bij de aannemer is het werk aan de kleine kolk van het sluizencomplex in Farmsum (Delfzijl) sinds woensdag 18 oktober stil komen te liggen. De stremming voor de scheepvaart blijft van kracht.

1 / 1 De kleine kolk van de zeesluizen in Farmsum is vier weken buiten gebruik. (Archieffoto Groningen Seaports) De kleine kolk van de zeesluizen in Farmsum is vier weken buiten gebruik. (Archieffoto Groningen Seaports)

Maandag 17 oktober was de aannemer, BSB Staalbouw uit Burgum, gestart met het groot onderhoud van de twee buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum. De kleine kolk werd daarvoor tot en met 10 november gestremd. Voor het wegverkeer werd een omleidingsroute ingesteld, pleziervaart en kleine beroepsvaart werden doorverwezen naar de naastgelegen grote kolk. De wegomleiding is intussen ongedaan gemaakt, de stremming is nog steeds van kracht. Rijkswaterstaat en de provincie Groningen werken met de betrokken partijen aan een spoedige oplossing om de werkzaamheden door te laten gaan.

Grote bruggenbouwer

Bruggenbouwer BSB Staalbouw is een grote aannemer voor Rijkswaterstaat en andere vaarwegbeheerders in heel Nederland. In de Leeuwarder Courant zegt omgevingsmanager Carolien Fischer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland dat het de bedoeling was het houten wegdek van de buitenhoofdbruggen aan de zeekant van de sluizen de komende weken te vervangen. BSB Staalbouw zou er een stalen dek in plaatsen. De totale opdracht kost Rijkswaterstaat zo'n miljoen euro. Fischer zegt dat het stalen dek woensdag zou worden gestraald en gesproken. ‘Het ligt al klaar in de hal van BSB. Nu kunnen we er zeker een paar weken niet bij.'

Storing

Dinsdagochtend 17 oktober om 6.45 uur stokte het goederenvervoer via sluis Farmsum even helemaal, toen ook de grote sluis buiten gebruik raakte. Dat kwam volgens een sluismedewerker door een storing in de brug aan de buitenzijde. ‘Het is iets met de spoorwegvergrendeling', voegde hij toe. Rond 10 uur waren er monteurs, die de storing om 11.15 uur hadden verholpen. Aan beide kanten lag toen minimaal één schutting te wachten.