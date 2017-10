Schuttevaer Premium Sloop oude Botlekbrug begonnen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 oktober 2017, 13:46

De sloop van de oude Botlekbrug over de Oude Maas in Rotterdam is begonnen. Met een bok werd zondagmiddag 8 oktober het hefbare middendeel van zijn plaats getild. De scheepvaart was tijdelijk gestremd.