Ligplaatsen vrij in Museumhaven Willemsoord Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 5 oktober 2017, 12:35

Museumhaven Willemsoord heeft verschillende afmeerlocaties voor historische vaartuigen beschikbaar in de gracht aan de westkant van het voormalige marinewerfcomplex in het stadshart van Den Helder. Er is geen havengeld verschuldigd, alleen een bescheiden vergoeding voor instandhouding van de Museumhaven.

1 / 1 In de gracht aan de westkant van het Willemsoordcomplex zijn weer afmeerlocaties voor historische bedrijfsvaartuigen beschikbaar. (Foto PAS Publicaties) In de gracht aan de westkant van het Willemsoordcomplex zijn weer afmeerlocaties voor historische bedrijfsvaartuigen beschikbaar. (Foto PAS Publicaties)

Museumhaven Willemsoord , gesitueerd in de grachten rond de monumentale Oude Rijkswerf, biedt ligplaats aan circa 50 historische bedrijfsvaartuigen, waaronder tjalken, botters, aken, stoom- en motorsleepboten, vrachtschepen, marinevaartuigen en reddingboten. Blikvanger is het felrood gekleurde lichtschip Texel dat 65 jaar geleden ook op deze werf is gebouwd.

Als gevolg van verkoop en verhuur elders zijn de afgelopen tijd diverse schepen uit de museumhaven vertrokken. Het bestuur van de Stichting Museumhaven Willemsoord wil de verlaten ligplaatsen graag weer ingenomen zien door andere historische bedrijfsvaartuigen. Deze dienen bij voorkeur ouder te zijn dan 50 jaar en in goede staat van onderhoud te verkeren. Museumhaven Willemsoord beschikt, behalve over afmeerlocaties, ook over een verspanende werkplaats, een constructiewerkplaats, een smederij, een scheepstimmerloods, een helling voor het droogzetten van schepen tot 70 ton en een mobiele schepenlift voor schepen tot 20 ton. In de museumhaven overwinteren jaarlijks ook vijf grote charterschepen, die hier hun onderhoudswerk uitvoeren.

Na aanmelding oordeelt een commissie over toelating. Na toestemming dient de eigenaar zich aan te sluiten bij de Stichting Museumhaven Willemsoord of Stichting Nautische Monumenten Den Helder. Voor een afmeerlocatie wordt per jaar 1,10 euro per vierkante meter ruimtebeslag plus een bijdrage van 100 euro voor behoud en gebruik van de werkplaatsen in rekening gebracht. Voor nadere informatie: info@museumhavenwillemsoord.nl of tijdens de Traditionele Schepenbeurs die op 10 t/m 12 november op het Willemsoordcomplex in Den Helder wordt gehouden. (PAS )