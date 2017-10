Nieuwe Waterweg wordt dieper dan Panamakanaal Facebook

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Daarvoor is begin oktober een tender uitgeschreven. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven.

Het Rotterdamse havengebied wordt met een verdiepte Nieuwe Waterweg nog beter bereikbaar. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Siebe Swart)

Verdieping naar 15 meter begint in het voorjaar

Door Dirk van der Meulen

Verdieping is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren. Het werk begint in het voorjaar van 2018 en gaat zo'n zes maanden duren.

De verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek past in het beleid van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat omdat ze samen werken aan een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, de duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet.

‘De middelgrote tankers en droge bulkschepen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax en Aframax schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen', zegt Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. ‘Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied', aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Diepgang tot 15 meter

De verdieping behelst drie verschillende contractdieptes. In de Botlek gaat de diepte van -/- 14,5m (NAP) naar -/- 15,90m. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van -/- 15m naar -/-16,20m tot Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diepgang van -/- 16,40m. Dat was -/- 14,5m. Die extra 20 centimeter heeft te maken met het lagere zoutgehalte van de Nieuwe Waterweg waardoor schepen meer diepte nodig hebben.

Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter de haven binnen varen onder normale omstandigheden. In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van 14,90 meter varen en dus kunnen zogenoemde New Panamax schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

Geen hinder

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven. Vanuit het project is compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen de verzilting die eventueel kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee verder kan indringen in het land.

Oude vaarwegen



De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee en aangelegd in 1872 onder leiding van Ir Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 km. De Nieuwe Waterweg kampt met een complexe stroming. Het staat onder invloed van eb en vloed, landinwaartse stroming en stroming naar zee. Daarom moet de Nieuwe Waterweg ook kunstmatig op diepte worden gehouden.

De Botlek is aangelegd tussen 1955 en 1960. Dit havengebied kenmerkt zich vooral door petrochemische industrie, tankopslagbedrijven, Het eerste bedrijf dat zich er vestigde was Dow Chemical in 1956, in 1957 gevolgd door de scheepswerf van Cornelis Verolme. In 1961 was alle grond uitgegeven.