ROTTERDAM 29 september 2017, 17:00

‘Veranderingen als digitalisering en energietransitie raken iedereen, ook de binnenvaart. Omarm ze als een kans en denk met ons mee voor meer efficiëntie in de haven.' Die oproep deed president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam donderdag 21 september in binnenvaartsociëteit De Wandelgang in De Tuin aan de Kralingse Plas. Hij kwam rechtstreeks van de opening van het nieuwe ‘BlockLab'.