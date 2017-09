Schuttevaer Premium Containervaart bewijst zich als alternatief na Rastatt-ramp Facebook

Twitter

Email BAZEL 27 september 2017, 16:00

Meer en langere binnenvaartschepen naar de havens boven Bazel helpen de gevolgen van de spoorramp bij Rastatt te ondervangen. Danser Container Line en Contargo Waterways Logistics bieden met succes hun binnenvaartdiensten aan als alternatief voor het spoor dat de ingestorte tunnel niet voorbij kan.

1 / 1 Zwitserland staat tijdelijk 135-meter schepen toe in de havens van Bazel tot Rheinfelden. (Archieffoto Haven Bazel / ©Marc Eggimann Fotografie) Zwitserland staat tijdelijk 135-meter schepen toe in de havens van Bazel tot Rheinfelden. (Archieffoto Haven Bazel / ©Marc Eggimann Fotografie)

Tijdelijk langere schepen tussen Bazel en Rheinfelden, in 2018 wellicht definitief

Door Willem de Niet

Het Zwitserse Bundesamt für Verkehr en de betrokken Duitse autoriteiten van de deelstaat Baden-Württemberg hebben besloten dat tot 31 oktober 135-meter schepen toegang hebben tot het traject van Bazel tot Rheinfelden. Normaal geldt daar een lengtebeperking tot 110 meter.

De maatregel is genomen vanwege de onderbreking in de spoorlijn tussen Karlsruhe-Rastatte en Bazel. Die zal naar verwacht nog de eerste week van oktober voortduren. Inmiddels is een grote hoeveelheid goederen gestrand. Deels worden die verder getransporteerd met vrachtwagens, maar de Rijnvaart kan nu ook een grotere bijdrage leveren, met doorvaart naar de havens Birsfelden en Muttenz.

Voorwaarden

De aanvraag om de verruiming van de lengtelimiet werd gedaan door de Schweizerische Rhein Häfen (RSH). Aan de vaart met langere schepen zijn bijzondere voorwaarden verbonden, vooral waar het het traject in het stadsgebied van Bazel betreft. Daar moeten schepen waarvan de schipper niet over het juiste patent beschikt, een loods aan boord nemen.

Verder mag alleen overdag en bij goed zicht door Bazel worden gevaren, zo lang de pegel niet minder dan 6,00 meter is. Gevaarlijke goederen mogen op het traject tussen Bazel en Rheinfelden met 135 meter schepen niet worden vervoerd.

Danser: veel meer

Directeur Ben Maelissa van de containerrederij Danser is blij met de verruiming. ‘Het is voor ons in de afgelopen weken een kwestie van heel goed plannen geweest en heel veel contact met de terminals. Dankzij die factoren zijn we er in geslaagd veel meer containers te vervoeren. Soms is het een kwestie van improviseren en een beetje schuiven met de vaartijden maar desondanks hebben we onze vaarschema's weten aan te houden.'

Dat is vooral belangrijk voor de vaste klanten, legt Maelissa uit. ‘Die hebben we dan ook duidelijk voorrang gegeven. Natuurlijk zijn we in de afgelopen tijd benaderd door partijen die niet in ons vaste klantenbestand zitten. Daarvan hebben we er een aantal moeten teleurstellen.'

Tijdelijke verruiming

Maelissa vindt het jammer en een beetje onbegrijpelijk dat de verruiming alleen voor de maand oktober geldt. ‘We praten nu al jaren over het toestaan van langere schepen. Als nu blijkt dat er geen problemen zijn, waarom kan het dan niet voortgezet worden. Wellicht is het een duwtje in de goede richting.'

De eis om een loods aan boord te hebben ziet de Danser-topman niet als problematisch. ‘Op schepen waarvan de schippers niet het juiste patent hebben, moest toch al een loods aan boord. Als er nu in plaats van een 110 meter schip een 135 meter schip wordt ingezet, maakt dat voor het aantal loodsen niet uit. We moeten Muttenz en Birsfelden niet groter maken dan ze zijn.'

Contargo: railklanten

De havens boven Bazel zijn bij Contargo geen onderwerp van gesprek. Directeur Cok Vinke van Contargo Waterways Logistics: ‘Wij varen tot Bazel en niet verder. Maar ook voor ons geldt dat we duidelijk meer hebben vervoerd. Een bijkomende factor is dat wij ook railvervoer doen. Dat hebben we moeten en kunnen opvangen via onze schepen.'

Vinke denkt dat de Rastatt-ramp Contargo en de andere vervoerders in staat heeft gesteld om te laten zien dat de binnenvaart een ‘uitstekend alternatief' is. ‘Dat, én de grotere omzet, zijn de positieve aspecten van de hele situatie.'

Procedure

Een woordvoerder van het Zwitserse Bundesamt für Verkehr gelooft niet dat de ‘proefmaand' invloed heeft op de procedure om tot een definitieve invoering van de verruiming tot 135 meter te komen. Op dit moment lijken de lichten op groen te staan voor een invoering in 2018, maar de hele procedure moet ‘ordentlich abgestimmt' worden. ‘We stemmen de zaken af met onze Duitse collega's. Die procedures vergen tijd. Of het begin, midden of eind 2018 wordt kan ik niet zeggen. Houd het maar op: in de loop van het jaar.'