DELFZIJL 25 september 2017

Havendirecteur Harm Post (63) van Groningen Seaports is vrijdag 22 september bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning René Paas reikte Post de onderscheiding uit.

Post was 16 jaar directeur bij Groningen Seaports, beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven, het vijfde havenbedrijf van Nederland. In zijn tijd heeft het havenbedrijf een stevige positie opgebouwd. Verbetering van de infrastructuur lokten een investeringsgolf van ruim 6 miljard euro uit. Internationale concerns wisten de (vaar)weg naar de Groninger zeehavens als te vinden. Daardoor is de overslag verdubbeld naar 12 miljoen ton.

Harm Post is verder actief in ondernemersclubs (bestuurslid VNO-NCW, voorzitter Commercieele Club Groningen, vice-voorzitter Vereniging van Handelaren), maatschappelijke organisaties (lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel, lid Raad van Toezicht RUG), maar ook in liefdadigheid.

Post is in mei opgevolgd door Cas König, de oud-directeur van Klesch Aluminium in Delfzijl. Voor Harm Post liggen de nieuwe uitdagingen op het gebied van interim-management, bedrijfsadviezen, begeleiden van jonge ondernemers, dagvoorzitterschappen en commissariaten. Zo probeert hij inmiddels de bedrijvigheid op Groningen Airport Eelde te vergroten. (DvdM)