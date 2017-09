Planningstool Terneuzen nu beschikbaar voor binnenvaart Facebook

De binnenvaart kan zich vanaf nu tot 24 uur van tevoren aanmelden voor een schutting in de sluizen van Terneuzen. Doel is een zo efficiënt mogelijke sluisplanning te realiseren.

Hiervoor heeft Rijkswaterstaat de Planningstool Terneuzen ontwikkeld. De zeevaart maakt er al sinds 2012 gebruik van, maar het systeem is nu ook klaar voor de binnenvaart. Schepen kunnen zich melden via BICS, telefonisch of via de website www.sluisplanning.nl. Op de website kunnen schippers vervolgens zien hoe laat en in welke kolk ze zijn ingedeeld. Idee is dat de reisplanning aan boord hierop wordt aangepast, zodat het schip precies op tijd bij het sluiscomplex arriveert. In verband met de bouw van de nieuwe zeesluis in het Kanaal Gent-Terneuzen, zijn de ruimte bij en schutcapaciteit van het sluiscomplex beperkt.

Gebruik van de tool is overigens niet verplicht. Schepen kunnen zich ook nog gewoon via de marifoon melden, maar lopen dan het risico op langere wachttijden, omdat schepen die via de Planningstool al eerder zijn ingedeeld eerder invaren, ook al komen ze later aan.

De komende tijd wordt ervaring opgedaan met de Planningstool. Op 1 januari 2018 wordt het systeem officieel in gebruik genomen. Tot dat moment gelden nog de bestaande regels voor het indelen van schuttingen. Vanaf 1 januari 2018 hanteert het sluispersoneel de werkafspraken die zijn gemaakt door Havenbedrijf Gent , Zeeland Seaports , Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat. (JL)