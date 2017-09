Stremming sluis Amerongen uitgesteld Facebook

De 10-weekse stremming van de sluis Amerongen, gepland vanaf 25 september, is niet haalbaar en wordt uitgesteld. Dat meldt Rijkswaterstaat. De afgelopen week zijn de werkzaamheden van de renovatie aan de stuwcomplexen Hagestein, Amerongen en Driel stilgelegd vanwege een ongeval op 8 september bij stuwcomplex Driel, waarbij een duiker om het leven kwam.

Na de vervanging van de vizierschuif bij Amerongen is de 10-weekse stremming van de sluis Amerongen tot een nader te bepalen periode uitgesteld. (Archieffoto Rijkswaterstaat / Thea van den Heuvel DAPh)

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Na het ongeval zijn alle werkzaamheden en voorbereidingen stilgelegd. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Pas afgelopen maandag werd het werk weer langzaam opgepakt. Het oponthoud heeft onder meer gevolgen voor de stremming van sluis Amerongen en de vervanging van vizierschuif Driel noord. Siemens, die dit project in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, heeft de renovatie van sluis Amerongen uitgesteld. De stremming van sluis Amerongen volgt in een nader te bepalen periode. Dit kan ook de geplande stremmingen van sluis Hagestein en Driel beïnvloeden.

Vervangen Driel

De werkzaamheden aan de noordelijke vizierschuif van stuw Driel, die begin september gestart waren, worden nu niet gecontinueerd, meldt Rijkswaterstaat. Het tijdelijk keermiddel wordt verwijderd en de vizierschuif zal, in afwachting van de vervanging, in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Ook om een eventuele hoogwatersituatie te kunnen opvangen. De vervanging van de noordelijke vizierschuif Driel volgt in een nader te bepalen periode.

Alle overige werkzaamheden, zoals de bouw van servicegebouw Driel en de betonrenovatie en schilderwerkzaamheden op stuwcomplex Hagestein, worden geleidelijk aan weer opgestart.

De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor grotere schepen en het schilderen van de complexen. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen in de toekomst zal bedienen.

Voldoende waterpeil

Met het stuwcomplex bij Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970. (DvdM)