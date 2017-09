Tanker lekt stookolie op de Neckar Facebook

HEIDELBERG 18 september 2017, 16:57

In Heidelberg is zondagochtend alarm geslagen nadat een oliespoor was ontdekt op de Neckar. In de omgeving van sluis Heidelberg werden olieslierten gezien die zich in de richting van de stad Heidelberg hadden verspreid.

Onderzoek van de Wasserschutzpolizei wees als mogelijke veroorzaker naar een tanker die in de nacht van zaterdag op zondag bij de sluis had overnacht. Het schip was 's ochtends verder gevaren en kon 25 kilometer verderop in Hirschhorn worden aangehouden. Bij een duikinspectie kwam een scheurtje in de romp van het schip aan het licht, waardoor een onbekende hoeveelheid stookolie naar buiten was gesijpeld.

Maandagmiddag is begonnen met het overpompen van de lading in een ander schip. De brandweer heeft een oliescherm aangebracht die eventueel alsnog vrijkomende olie moet tegenhouden. De Wasserschutzpolizei Heidelberg zet het onderzoek voort. (BO )