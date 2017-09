CLIP #16 André Elout strijdt voor zijn ligplaats Facebook

André Elout had sinds 2012 een werkboot aan de Bickersgracht in Amsterdam. Op die boot, die al sinds 1973 op die plek lag, verrichtte hij onder andere scheepsreparaties. De boot moest weg en Elout begon aan een lange juridische procedure. Op 27 september dient zijn zaak bij de Raad van State.

1 / 1 Watergebonden ondernemer André Elout vertelt over zijn conflict met Waternet en de gemeente Amsterdam. (Beeld uit de video) Watergebonden ondernemer André Elout vertelt over zijn conflict met Waternet en de gemeente Amsterdam. (Beeld uit de video)

Door Heere Heeresma jr

Op last van Waternet, het uitvoeringsorgaan van de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat namens de gemeente handhaaft op de binnenwateren, heeft Elout zijn boot aan de Bickersgracht moeten weghalen.

Elout is hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank van Amsterdam. Hij bestrijdt de rechtsgrond op basis waarvan hij zijn boot heeft moeten weghalen en daarmee ook de legitimiteit van het ‘overheidsbedrijf' Waternet zelf.

Waternet wint

In een reactie op de uitspraken van André Elout wees de gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum, erop dat gerechtelijke uitspraken tot dusver hadden bewezen dat de bevoegdheden op de juiste wijze zijn toegepast, dat de gemeente terecht de vergunningen heeft geweigerd en ook terecht een handhavingsbesluit heeft opgelegd. Waternet reageerde met een verwijzing naar de reactie van de gemeente Amsterdam.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State neemt op 27 september 2017 Elouts vergunningaanvraag in behandeling. Op 12 oktober 2017 buigt de bestuursrechter van de rechtbank Amsterdam zich over Elouts beroepsschrift over de bevoegdheid van Waternet.

