VOLKERAK [update] 15 september 2017, 13:00

De westelijke kolk van de Volkeraksluizen, sinds donderdagochtend 14 september gestremd, blijkt vrijdagmiddag nog altijd buiten gebruik. Oorzaak is, volgens een persvoorlichter van Rijkswaterstaat, een lekkage in het hydraulisch systeem.

1 / 1 Voor de Volkeraksluizen wachten schepen door een stemming van de westelijke kolk. (Vrijdagmiddagbeeld: MarineTraffic) Voor de Volkeraksluizen wachten schepen door een stemming van de westelijke kolk. (Vrijdagmiddagbeeld: MarineTraffic)

Bij de andere grote sluis aan de noordkant valt vrijdag de wachttijd mee, aan de zuidkant wordt de tweede schutting gegeven. Vaart tot 80 meter wordt bij teveel drukte doorgestuurd naar de jachtensluis, waar de wachttijd ook gering is, mede doordat het bijna weekend is.

Waarschijnlijk zal de hoeveelheid schepen niet veel verder oplopen, en zullen veel schepen op de palen vastknopen. Het is zeer de vraag hoe de situatie zich na het weekend zal ontwikkelen.

Volgens de voorlichter is moeilijk te zeggen hoelang de stremming nog gaat duren. ‘Dat kan enkele uren zijn, of als het heel erg tegenzit een dag of langer', gaf ze op 14 september aan. De storing duurt inmiddels al meer dan een dag. (JL)