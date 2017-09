Westelijke kolk Volkerak door lekkage gestremd Facebook

Twitter

Email VOLKERAK [update] 14 september 2017, 14:54

De westelijke kolk van de Volkeraksluizen is al sinds donderdagochtend 14 september buiten gebruik. Dat komt volgens een persvoorlichter van Rijkswaterstaat door een lekkage in het hydraulisch systeem.

1 / 1 De lege westelijke kolk (onder) en drukte voor de jachtensluis bij de Volkerak. (Beeld: MarineTraffic) De lege westelijke kolk (onder) en drukte voor de jachtensluis bij de Volkerak. (Beeld: MarineTraffic)

Volgens de voorlichter is moeilijk te zeggen hoelang de stremming nog gaat duren. ‘Dat kan enkele uren zijn, of als het heel erg tegenzit een dag of langer', geeft ze aan. (JL)