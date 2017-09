Stremming Volkerak voorbij Facebook

De westelijke kolk van de Volkeraksluizen, die sinds donderdagochtend 14 september was gestremd, is weer in gebruik.

Een lekkage in het hydraulische systeem was volgens Rijkswaterstaat de oorzaak van de stremming. De wachttijden vielen mee. De tweede schutting is de langste wachttijd geweest. Schepen tot 80 meter werden bij drukte doorgestuurd naar de jachtensluis, waar de wachttijd ook gering was, mede doordat de stremming net voor en tijdens het weekend viel. De stremming heeft in totaal twee dagen geduurd. (JL)