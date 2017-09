Managing director Jeroen van den Ende van Port of Zwolle: ‘Pas had ik een groep Chinese ondernemers op bezoek. Het eerste wat die vragen is hoever we van Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam afliggen en hoe snel je op Schiphol bent. Als ik daarop antwoord geef, is meteen duidelijk hoe centraal Port of Zwolle ligt en hoe groot de potentie is.’ (Foto Erik Driessen)