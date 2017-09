Schuttevaer Premium Havenbedrijf: drie miljoen voor snelle oplossingen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 9 september 2017, 11:06

Constructief overleg, een actieplan en drie miljoen euro voor oplossingen op de korte termijn. Dat was de uitkomst van een topberaad met 18 partijen over de huidige problemen bij de afhandeling van containerbinnenvaart, vrijdag 8 september in Rotterdam. In november moet er zicht zijn op oplossingen voor de uit de hand gelopen wachttijden op containerterminals.