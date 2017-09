Schuttevaer Premium Laatste lage bruggen over Albertkanaal aan de beurt Facebook

Twitter

HASSELT 9 september 2017, 15:00

Het consortium NV Via T Albert gaat begint binnenkort aan de vervanging van de laatste zeven verouderde en te lage bruggen over het Albertkanaal in België. Er komen stalen boogbruggen met een minimale doorvaarthoogte van 9,10 meter.