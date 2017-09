EMO vernieuwt transportbandsysteem Facebook

ROTTERDAM 6 september 2017

Het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) op de Maasvlakte heeft deze zomer een essentieel deel van zijn transportbanden vernieuwd. Nadat in 2016 de drie transportbanden over de Zeekade waren vervangen, is nu het bandensysteem aan de westzijde van de terminal vernieuwd.

1 / 1 Het nieuwe bandensysteem van het overslagbedrijf (Foto EMO) Het nieuwe bandensysteem van het overslagbedrijf (Foto EMO)

Het nieuwe systeem bestaat uit acht transportlijnen, die gebruikt worden tijdens het laden en lossen door lichterbeladers en treinbeladingssystemen en voor het transport naar de silo's. De transportbanden zijn inmiddels volledig inzetbaar. Over de rubber banden, met een totale lengte van maar liefst 13,1 kilometer, zijn al enkele miljoenen tonnen bulk vervoerd.

Het bandensysteem van de EMO, dat al sinds de oprichting in 1973 in gebruik is, is nu in z´n geheel vernieuwd en verbeterd. Het project werd zonder verstoringen, binnen het budget en het voorziene tijdspad afgerond. Dat betekent dat het geheel te zien is bij de EMO tijdens de open dag op 9 september. (JL)