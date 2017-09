Schuttevaer Premium Nieuwe snelle draaibrug over Ems bij Weener Facebook

BONN 5 september 2017, 10:00

Er komt een nieuwe snelle draaibrug ter vervanging van de eind 2015 kapot gevaren basculebrug over de Ems bij Weener. Deze nieuwe Friesenbrücke is begroot op circa 50 miljoen euro, 20 miljoen meer dan reparatie van de oude brug. De brug moet in 2024 klaar zijn.