De 40ste editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam heeft de afgelopen weekwisseling zo'n 430.000 bezoekers getrokken, 50.000 meer dan vorig jaar. De grootste blikvanger was, naast de vele demonstraties voor de Holland Amerika Kade op de Kop van Zuid, het zwareladingschip BigRoll Baffin.

BigRoll Baffin en Karel Doorman grootste publiekstrekkers tijdens veertigste editie Wereldhavendagen

Door Dick den Braber

01

04 Veel belangstelling voor een bezoek aan de RPA-12 van Port of Rotterdam. (Foto Dick den Braber)

Mensen stonden drie dagen rijendik te wachten om een kijkje te kunnen nemen op het piepjonge, robuuste schip (173x42m, laadvermogen 20.000 ton) van nog geen jaar oud. De BigRoll Baffin, met een immens dek om grote installaties te vervoeren (125x42m), heeft afgelopen jaar boven langs Rusland een reis van Korea naar Europa afgelegd, in verband met de bouw van een groot LNG-complex op het Noord-Russische schiereiland Yamal, nabij Nova Zembla. Dit kan doordat het schip - net als haar drie zussen - onder de Fins-Zweedse 1A ijsklasse is gebouwd, en zodoende in poolgebieden kan opereren.

Ontwerpfout

Ook de Zr. Ms. Karel Doorman trok veel aandacht. Het grootste marineschip van de Koninklijke Marine (204 x 30m, waterverplaatsing 28.000 ton) lag er net als in 2014. Vanzelfsprekend was dat niet. Een ontwerpfout aan beide hoofdelektromotoren leidde ertoe dat het logistieke ondersteuningsschip 15 maanden uit de roulatie raakte. Sinds april voerde het schip weer proefvaarten uit, eind dit jaar moet ze klaar zijn voor militaire doeleinden.

In Rotterdam kon het publiek haar vrijdagmiddag en de gehele zaterdag en zondag bezichtigen. Bezoekers konden ook een kijkje nemen aan boord van de onderzeeboot Zr. Ms. Bruinvis, een van de vier onderzeeërs die de marine bezit. Ook het fregat Zr. Ms. Tromp, het patrouilleschip Zr. Ms. Holland en mijnenjager Zr. Ms. Willemstad maakten hun opwachting. Evenals het duikvaartuig Cerberus en de sleepboot Waddenzee. Daarnaast gingen vele duizenden mensen op excursie dieper de haven in, om de bedrijven en terminals van dichtbij te bekijken.

Reservisten

Voor de Karel Doorman stond reservist Janse vrijdagochtend achter een kraam. Niet om leden te werven, verklaart hij. ‘We houden vandaag werkgeversdag. Werkgevers van reservisten uit het land hebben we uitgenodigd voor een privébezichtiging van het schip, en een etentje na afloop.' Met het aanbod wil Defensie haar dank uitspreken aan de werkgevers, vanwege het feit dat ze hun werknemers zo nodig in 's lands belang afstaan. Alle legeronderdelen hebben reservisten nodig, stelt Janse. ‘Wij worden ingezet bij een tekort aan mensen. Bijvoorbeeld om vliegbases te bewaken.' Zelf treedt de reservist uit Eindhoven gemiddeld zo'n vijfmaal per maand op.

Terwijl op zaterdag en zondag het grote publiek de Wereldhavendagen bezoekt, hebben vrijdag vooral scholieren het rijk alleen. Zowel de basisscholen als de middelbare scholen trekken er graag een dagje voor uit. In het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven probeert Karin Hille de kinderen het probleem van de plasticsoep - een drijvende brij van plasticafval in de oceanen - in te prenten. Lokkend vooruitzicht hierbij is een zeiltochtje dat de kinderen vervolgens mogen gaan maken. In kleine zeilbootjes, gemaakt van gerecycled plastic.

De bootjes zijn een initiatief van Plastic Whale, naar eigen zeggen de eerste organisatie ter wereld die op commerciële wijze plastics uit de binnenwateren vist. En het probleem onder de aandacht brengt tijdens zowel scholenmiddagen als bedrijfsuitjes. Van het opgeviste plastic bouwt het bedrijf vervolgens onder meer plastic sloepen. Zo varen er inmiddels acht designboten van Amsterdams grachtenplastic rond.

Schreeuwend tekort

Ook de visserswereld presenteert zich, met onder meer de Texelse pulskotter TX-1 Klasina J. Willem Ment den Heijer (57) vindt het uitstekend dat er vrijdags vooral kinderen zich aan de kotter vergapen. Hij staat graag klaar om ze voor een baan in de maritieme sector warm te maken. Het onderwijs zou veel meer aandacht moeten hebben voor het belang van de Noordzee voor onze economie, vindt Den Heijer, tevens correspondent voor Schuttevaer.

‘De binnenvaart staat te schreeuwen om mensen. De overheid denkt dat ze daarom maar mensen uit het buitenland moet aantrekken. Maar ik vraag mij af in hoeverre Port of Rotterdam ingang heeft in het onderwijs.' In zijn tijd als aardrijkskundedocent heeft hij eens de boeken doorgesnuffeld. ‘Toen bleek dat de lesmethode Geo pas in de dérde klas van havo- en vwo-klassen twee hoofdstukken aan de Noordzee wijdde.' Kinderen moeten van meet af aan te horen krijgen over de Noordzee, vindt hij. ‘En de waarde van de zee voor Nederland, zowel vroeger als nu.'

Een klas van moeilijk lerende kinderen wandelt net weg, nadat Den Heijer hen enthousiast over het visserswerk verteld heeft. ‘Ik heb verschillende jongens in de klas die dit werk superleuk zouden vinden', vertrouwt een docent hem toe. Den Heijer knikt. ‘De onderwijswereld wil graag iedereen op een steeds hoger werk- en denkniveau krijgen, maar voor dit soort werk hebben we zat van dit soort jongens nodig.'

www.wereldhavendagen.nl