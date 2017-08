Merwedekanaal bestaat 125 jaar Facebook

UTRECHT 30 augustus 2017, 13:00

Utrecht viert 1 en 2 september dat het Merwedekanaal 125 jaar bestaat. Er zijn diverse activiteiten op het water, waaronder een roeiwedstrijd met sportwethouder Paulus Jansen en een Drijf-Inn bioscoop op het water.

Het 35 kilometer lange Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht met de Boven-Merwede ten zuiden van Gorinchem. Tegenwoordig is het een kanaal voor de watersport, maar toen het werd aangelegd tussen 1880 en 1892, was het een zeer belangrijke scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de Rijn.

Nog geen halve eeuw later was het kanaal al veel te klein geworden voor de scheepvaart en werd het langere, bredere en diepere Amsterdam-Rijnkanaal gegraven.

Tegenwoordig zijn watersporters de belangrijkste gebruikers van het Merwedekanaal. En het is een gewilde plek om aan te wonen. De komende jaren worden tenminste 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone gebouwd.

De feestelijke activiteiten zijn vrijdag en zaterdag vrij toegankelijk in de Veilinghaven en bij de Socratesbrug. Vanaf 11 uur is er vanaf restaurant De Veiling elk half uur een gratis rondvaart over het kanaal met uitleg over de historie en gebouwen. (TH)