Schuttevaer Premium Minister Schultz laat oplossen congestie over aan de markt Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 19 augustus 2017, 10:00

Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ziet voor de overheid geen rol in het oplossen van de containercongestie in de Rotterdamse haven. De Europese Binnenvaart Unie (EBU) vroeg zowel het Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie om een regierol in deze kwestie.