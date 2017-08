Schuttevaer Premium ‘Kavelruil' voor uitbreiding havencapaciteit Werkendam Facebook

Herstructurering van de Biesboschhaven in Werkendam is één van de tien pilotprojecten ‘stedelijke kavelruil' van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het gaat om uitbreiding van havencapaciteit in de Biesboschhaven, een jarenlange wens van Maritiem Werkendam.