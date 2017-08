Wisseling vizierschuif Amerongen (video) Facebook

AMERONGEN 8 augustus 2017, 10:00

De bedrijvencombinatie Siemens, BSB en Dimco heeft in Amerongen onlangs de noordelijke vizierschuif gewisseld. Het is de eerste in de reeks van zes vizierschuiven die tot medio 2019 in het kader van grootschalige renovatie worden vervangen op de stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein.

In het filmpje is te zien hoe de oude vizierschuif wordt verwijderd, gevolgd door plaatsing van de nieuwe schuif. Voorafgaand is een tijdelijk keermiddel geplaatst. Dit heeft tijdens de vervanging de functie van de vizierschuif overgenomen. Het tijdelijk keermiddel wordt eind augustus weggehaald en verscheept naar de stuw in Driel waar in september de tweede schuif wordt gewisseld.

Het wisselen van de vizierschuiven van de stuwen, ieder met een gewicht van 270 ton, een diameter van 48 meter en een hoogte van 9 meter, is het meest in het oog springende onderdeel van de renovatie van de stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek.

De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook wordt in Amerongen een centraal bedieningsgebouw gebouwd van waaruit de drie stuwcomplexen vanaf 2019 worden bediend.