Douane Hamburg stoort Noord-Duitse ondernemers

Twitter

HAMBURG 7 augustus 2017, 13:11

De ondernemersvereniging AGA (3500 aangesloten bedrijven, 150.000 werknemers) in Noord-Duitsland maakt zich grote zorgen over de trage afhandeling in de haven van Hamburg. Een derde overweegt uit te wijken naar Nederland of België.