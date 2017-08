Geen draaiende schroeven in sluizen Facebook

Schepen die met draaiende schroef in een sluis liggen en schippers die rood licht negeren. Het komt volgens Rijkswaterstaat nog te veel voor, ondanks de irritatie bij andere schippers en het gevaar dat het oplevert. Rijkswaterstaat attendeert daarom schippers op de regels.

Bij een paar drukke sluizen komen schippers de komende tijd digitale borden tegen met de tekst ‘rood licht betekent in- en uitvaart verboden' en ‘trossen vast, schroeven uit'. Als een schipper niet meewerkt of veelvuldig de regels overtreedt, kan in het uiterste geval een boete worden uitgeschreven.

Schroeven uit

In een sluis liggen schepen dicht op elkaar. Wanneer een schipper zijn schroef laat draaien om het vaartuig op de plaats te houden, veroorzaakt hij hinderlijke waterbewegingen bij de achtersteven. Kleinere schepen kunnen dan door de stroming en beweging in het water niet veilig afmeren. Daarom geldt de regel: trossen vast, schroeven uit.

Het uitzetten van de schroeven is soms ook om een andere reden belangrijk, zoals bij de Krammersluizen in Zeeland. Daar worden zoet en zout water van elkaar gescheiden. De werveling van het water hindert dat proces waardoor het schutten vertraagt.

Stop bij rood

Lang niet iedereen stopt volgens RWS bij rood licht. Regelmatig varen schippers een sluis al in of uit terwijl het licht nog op rood of op rood/groen staat. Ook bij bruggen wordt rood en rood/groen licht soms genegeerd. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Zowel bij rood als bij rood/groen mogen schippers niet varen. Rood/groen betekent dat schippers zich klaar mogen maken om te gaan varen. Varen mag pas als het licht op alleen groen springt.

Eerdere actie

Rijkswaterstaat vraagt regelmatig aandacht voor het naleven van deze regels op het water. Zo stonden er vorig jaar bij een aantal sluizen in Zeeland ook borden. Die actie was succesvol. Schippers spraken elkaar aan op het naleven van de regels. Ook via het project Varen doe je samen benadrukt Rijkswaterstaat samen met andere partijen het belang van het naleven van de regels op het water. (MdV)