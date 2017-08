Prinses Margrietkanaal 9 augustus deels gestremd Facebook

Twitter

Email TERHERNE 2 augustus 2017, 23:12

Het Prinses Margrietkanaal is woensdagmiddag 9 augustus voor een deel gestremd of onder begeleiding bevaarbaar. Het is die dag extra druk op het Sneekermeer, doordat de hardzeildag van de Sneekweek en de wedstrijd van de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen) samenvallen.

Om de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers van SKS en Sneekweek te kunnen waarborgen en ruimte te geven aan de skûtsjes, is een deel van het Prinses Margrietkanaal van 14:00 tot 18:00 uur voor alle scheepvaart gestremd. Tussen 14:00 uur en 15:00 uur kan de beroepsvaart alleen onder begeleiding van Rijkswaterstaat over het kanaal.

Voor de recreatievaart is het mogelijk om het wedstrijdveld heen te varen. Rijkswaterstaat houdt alle vaartuigen tijdens de wedstrijden buiten het wedstrijdveld.

Voor meer informatie worden schippers geadviseerd marifoonkanaal 10 goed uit te luisteren. Op de lichtkranten langs het Prinses Margrietkanaal wordt gewezen op de extra drukte als gevolg van de evenementen.

Daarnaast zorgen de mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Schippers dienen eventuele instructies en aanwijzingen op te volgen. Rijkswaterstaat zal de Provinciale Waterstaat ook ondersteunen bij de SKS-wedstrijden bij Grou (5/8), De Veenhoop (7/8), Earnewâld (8/8) en Langweer (9/8). (DvdM)