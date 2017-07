Overslag Amsterdam stijgt 6,9% Facebook

De Amsterdamse haven noteerde in het eerste halfjaar van 2017 een stijging van de overslag in de haven met 6,9% tot 42,2 miljoen ton (2016: 39,5 miljoen ton).

1 / 1 De overslag van olieproducten steeg in Amsterdam in het eerste halfjaar van 2017 met 7,1%. (Foto Havenbedrijf Amsterdam / Henk Honing) De overslag van olieproducten steeg in Amsterdam in het eerste halfjaar van 2017 met 7,1%. (Foto Havenbedrijf Amsterdam / Henk Honing)

In de overige zeehavens van het Noordzeekanaalgebied (IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) was het beeld wisselend. In IJmuiden werd 9,1 miljoen ton overgeslagen (+7%), in Beverwijk 600.000 ton (+80%) en in Zaanstad daalde de overslag naar 95.000 ton (-22%).

Olie en steenkool

In Amsterdam steeg de overslag van olieproducten met 7,1% naar 23,7 miljoen ton in het eerste halfjaar. Volgens het havenbedrijf wordt deze stijging veroorzaakt door goede marktomstandigheden, efficiëntieverbeteringen in de keten en hogere bezettingsgraden.

De overslag van steenkool steeg in Amsterdam met ruim 20% naar 8,7 miljoen ton, maar ligt daarmee nog ver onder het niveau van de jaren daarvoor. Belangrijkste redenen voor het herstel zijn volgens het havenbedrijf de gestegen prijs van steenkool en het aanvullen van voorraden die in de winter zijn verbruikt.

Agribulk

De overslag van agribulk stabiliseerde in Amsterdam op 3,3 miljoen ton. De overige droge bulk, waaronder bouwgrondstoffen en ertsen, groeide met 17% tot 3,8 miljoen ton. De overslag van containers steeg in het eerste half jaar met 6,9% ten opzichte van vorig jaar en bedroeg 350.000 ton. Van overig stukgoed waaronder RoRo steeg de overslag naar 926.000 ton tegen 883.000 ton vorig jaar (+5%).

Het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste half jaar bezocht, was 53 (tegen 52 vorig jaar). Het aantal riviercruiseschepen steeg in het eerste halfjaar van 2017 naar 1009. Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 990.

Voorkeurshaven

‘We hebben een goed eerste half jaar achter de rug', zegt Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam. ‘Wij zijn blij dat marktpartijen Amsterdam blijven zien als hun voorkeurshaven.' De haven probeert zichzelf nog aantrekkelijker te maken door te investeren in circulaire industrie, grootschalige logistiek en de maakindustrie. (MdV)