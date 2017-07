Start werkzaamheden brug Oude Schouw Facebook

Twitter

Email AKKRUM 28 juli 2017, 12:19

Rijkswaterstaat voert van maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus tussen 07:00 uur en 19:00 uur werkzaamheden uit aan het vaste deel van brug Oude Schouw (Aldskou) over het Prinses Margrietkanaal tussen Jirnsum en Akkrum. De scheepvaart kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de doorvaart onder het beweegbare deel van de brug.

De brug stamt uit 1949, het beton is verouderd en door weersinvloeden aangetast. Om te voorkomen dat eventueel betongruis van de brug kan vallen, plaatst de aannemer platen onderaan de betonconstructie onder het wegdek. De maximum snelheid voor het wegverkeer is verlaagd, ook om Rijkswaterstaat te laten monitoren óf er sprake is van loskomend beton.

Op deze wijze kan Rijkswaterstaat tijdig ingrijpen als er (herstel)maatregelen nodig zijn. Na het aanbrengen van de afscherming onder de brug is er geen hinder of beperking voor de scheepvaart. In mei van dit jaar repareerde Rijkswaterstaat al een ander deel van het beton. De brug staat op de nominatie om te worden vervangen. (DvdM)