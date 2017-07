Schuttevaer Premium Nieuwe contracten voor Van Oord en Boskalis Facebook

ROTTERDAM/PAPENDRECHT 28 juli 2017, 06:00

De twee grootste Nederlandse baggeraars zijn er de afgelopen weken in geslaagd een reeks nieuwe opdrachten binnen te halen. Zo gaat Van Oord in Dubai en India, en samen met Boskalis in de Oostzee en in Nederland aan de slag, terwijl Boskalis op haar beurt wederom een project in het Zweedse Norvik gaat uitvoeren.