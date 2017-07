Rotterdam groeit sterk in containers Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 juli 2017, 14:59

Met een toename van de overslag met 3,9% heeft de Rotterdamse haven een goed eerste halfjaar achter de rug. Van de tien marktsegmenten laten er acht een stijging zien. Alleen het volume minerale olieproducten en overig nat massagoed is gedaald.

1 / 1 De Madrid Maersk en de CMA CGM Bougainville met containers voor Rotterdam. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Kees Torn) De Madrid Maersk en de CMA CGM Bougainville met containers voor Rotterdam. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Kees Torn)

Havenoverslag eerste halfjaar 3,9% hoger in alle segmenten

Met name de overslag van containers (+9,3% in TEU, 10,4% in tonnen) was bepalend voor de totale groei van de overslag. Droog massagoed steeg (+5,2%), nat massagoed daalde iets (-1,0%) en breakbulk zat flink in de lift (+10,8%). In totaal werd in het eerste halfjaar 238,0 miljoen ton goederen overgeslagen, meldt Havenbedrijf Rotterdam in het halfjaarverslag van de directie. Het marktaandeel van Rotterdam ten opzicht van de andere havens tussen Hamburg en Le Havre is in de containersector toegenomen van 29,0% (Q1 2016) tot 30,9% (Q1 2017).

Investeringen

Verschillende bedrijven hebben dit halfjaar grote investeringen aangekondigd, wat aangeeft dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Deze investeringen bestendigen het belang van het complex voor de Nederlandse economie.

Het zeehavengeld nam 0,4% (0,6 miljoen euro) af tot 146,0 miljoen euro, terwijl de overslag 3,9% steeg. Dit komt doordat in sommige marktsegmenten de gemiddelde prijs per ton daalde als gevolg van de geldende prijsstructuur. Het binnenhavengeld nam toe met 2,2% naar 7,2 miljoen euro.

De inkomsten uit contracten namen 1,3% (2,2 miljoen euro) toe tot 173,8 miljoen euro. De post ‘overige bedrijfsopbrengsten' nam toe als gevolg van een boekhoudkundige verschuiving zodat de omzet in zijn geheel 8,3 miljoen euro toenam tot 342,3 miljoen euro.

Vennootschapsbelasting

Vanwege de vennootschapsbelastingplicht per 1-1-2017 is een post opgenomen van 25% (31,4 miljoen euro) van het resultaat. Dit leidt tot een resultaat na belastingen van 97,8 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met het resultaat over dezelfde periode vorig jaar, toen de renteswap gedeeltelijk werd afgekocht voor € 32,0 miljoen. Het resultaat is in lijn met de verwachtingen.

Havens in omringende landen ontvangen van hun nationale overheden structureel aanzienlijk meer ondersteuning dan de Nederlandse, volgens Havenbedrijf Rotterdam. Zo bestaat in Duitsland nu de intentie de tarieven voor het gebruik van het spoor te halveren, zijn de Nederlandse havens voorlopig als enige door de Europese Commissie verplicht vennootschapsbelasting te betalen en is de Europese ‘staatssteun-grens' opgetrokken naar 150 miljoen euro. Gelet op het belang van de Rotterdamse haven en de uitdagingen waar het haven- en industriecomplex voor staat, noemt de havendirectie vergelijkbare support als in omringende landen noodzakelijk. (DvdM)