Antwerpse haven groeit door

ANTWERPEN 18 juli 2017, 16:00

De haven van Antwerpen heeft de eerste zes maanden van dit jaar ruim 111 miljoen ton goederen behandeld. Dat is 2,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal containers steeg in teu met 1,9% tot ruim 5,1 miljoen en het tonnage steeg met 2,5% naar ruim 61 miljoen ton. Daarmee is de behoefte aan extra containercapaciteit verder toegenomen.