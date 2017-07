Schutten op 65 meter maximale lengte is te doen, maar afhankelijk van de dimensionering van het schip. Probleem blijft de bediening op afstand waarbij er geen fysiek gezicht is op de schutsituatie. Maar hierbij is helaas de bezuiniging voor de provincie Flevoland (niet de gemeente Lelystad is verantwoordelijk) de reden.

Als men echt begaan is met de veiligheid dan moet men eens optreden tegen de onverantwoordelijke manoeuvres van sommigen in de chartervaart en de zeilschoolexploitanten die vanuit de Bataviahaven opereren.

Van de week weer bijna twee keer mis toen de 110 m Lahringen met drielaags containers zich eerst bijna in de kruisende Bounty boorde en de volgende dag door een veld van zeilleerlingen moest ploegen. Het is wachten tot het hier eens gruwelijk mis gaat.