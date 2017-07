Trajectcontrole op Albertkanaal Facebook

Vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg voert tussen de zes sluizen op het Albertkanaal trajectcontrole om de maximum snelheid op het kanaal te handhaven.

Schepen mogen er niet sneller varen dan 15 kilometer per uur. Belangrijkste reden voor de snelheidscontrole zijn afkalvende oevers vanwege golfslag en zuiging van vooral grote en diepgeladen vrachtschepen. Ook afgemeerde schepen ondervinden hinder van te snel varende schepen met gevaar voor knappende trossen.

De trajectcontrole komt op een traject van 78 kilometer van Genk tot Wijnegem. De bedoeling van De Vlaamse Waterweg is in eerste instantie de bemanningen bewust te maken van hun vaargedrag. Volgens Liliane Stinissen van de vaarwegbeheerder is het niet de bedoeling een heksenjacht te openen: ‘Eén à twee kilometer te snel wordt door de vingers gezien. Wie vijf kilometer te snel vaart mag wel een waarschuwing verwachten.'

De overtredingen worden vastgesteld door de sluismeesters en door River Information Services. De hoogte van de boetes voor snelheidsduivels op het water moet nog worden bepaald. (JG)