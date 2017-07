Nieuwe kade en kraan voor Rhenus op Maasvlakte Facebook

Rhenus Logistics heeft donderdag 6 juli officieel haar nieuwe kade aan de Deep Sea Terminal op de Maasvlakte in gebruik genomen. Het gaat om 275 meter aan de oostzijde als aanvulling op de 500 meter kade die het bedrijf reeds aan de zuidkant van de terminal in gebruik heeft.

Met de extra kade vergroot Rhenus de capaciteit en daarmee de flexibiliteit van de terminal aan de Antarcticaweg behoorlijk. De stuwadoor richt zich op breakbulklading (zoals pakketten staal en aluminium), projectlading en offshore-gerelateerde projecten. Vooral schepen in dat laatste segment liggen dikwijls langdurig aan de kade, waardoor de ruimte voor andere schepen beperkt is.

Vierde kraan

‘De nieuwe Oostkade geeft ons de mogelijkheid om zowel de offshore schepen van Seaway Heavy Lifting als de lijndienst van Nirint Shipping op Cuba en de Caribs gelijktijdig te kunnen bedienen', zegt Peter van der Steen, managing director Rhenus. ‘Daarom hebben wij ook een vierde mobiele havenkraan aangeschaft.'

President-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam, die ook bij de opening aanwezig was, gaf aan trots te zijn bedrijven als Rhenus in Rotterdam te mogen accommoderen. ‘Met hun ondernemerschap zorgen ze voor groei, dynamiek en innovatie in onze haven. Het betekent bovendien meer werkgelegenheid voor de regio. Goed nieuws voor iedereen.'

Miljoen ton

Eerder investeerde Rhenus al in de bouw van twee loodsen met een gezamenlijk oppervlakte van 54.000 vierkante meter. Het totale oppervlakte van de voormalige ro/ro-terminal bedraagt 210.000 vierkante meter; goed voor een overslag van meer dan een miljoen ton per jaar.

Naast de Maasvlakte-terminal heeft Rhenus ook nog een terminal in de Waalhaven in gebruik. Deze heeft een kadelengte van ca 900 meter en een oppervlakte van 65.000 vierkante meter oppervlak, waarvan een derde overdekt is. (DvdM)