Mannen gooien schepen los Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 5 juli 2017, 15:31

Twee mannen hebben woensdagmorgen 5 juli in de Rotterdamse Maashaven twee binnenvaartschepen losgegooid. Dat meldt de Zeehavenpolitie Rotterdam.

1 / 1 Een van de drie schepen die door vandalen werden losgegooid van de Maashavenkade. (Foto Zeehavenpolitie) Een van de drie schepen die door vandalen werden losgegooid van de Maashavenkade. (Foto Zeehavenpolitie)

Omdat één van de schepen een ander binnenvaartschip langszij had, raakten dus in totaal drie schepen los van de Maashavenkade. Een schipper aan boord van een van de schepen kreeg het in de gaten en zag de twee vermoedelijke daders weglopen de Kaap op. Hij alarmeerde de hulpdiensten. Een werkbootje van Hebo Maritiemservice bracht uitkomst en duwde de drijvende schepen terug naar de kade, waar de trossen weer werden vastgemaakt.

De Zeehavenpolitie spreekt van een ‘onverantwoordelijke daad welke grote gevolgen zou kunnen hebben'. ‘Gelukkig was er nu geen sprake van schade. Mocht u ooit getuige zijn van een dergelijke daad dan mag u direct 112 bellen.' (EvH)