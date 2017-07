Is er ook gekeken of er water blijft in de Weser als men de bochten afsnijd.

tenslotte zal het water sneller naar Zee stromen.

Overigens lees ik vele maren in dit verhaal, er is nog geen ondernemer die wil varen van Wilhemlshaven naar Bremen, en wat zijn de kosten hiervan, heeft men dan ook geen tijdverlet op het wachten op de duwboten, allemaal leuk bedacht, maar eerst doorrekenen, en dan doen.

Denk dat van dit geld wel betere dingen kunnen worden gedaan, zoals een nieuwe sluis in Oldenburg, tenslotte kunnen we daar met laag water niet schutten.

Het Kustenkanaal verbreden en verdiepen kan ook geen kwaad, zodat de omloopsnelheid hoger wordt, dit zal naar mijn mening meer opleveren dan alleen binnenlands het achterland bedienen.