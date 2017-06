Havendagen Coevorden met Vechtezompen en legervoertuigen Facebook

Twitter

Email COEVORDEN 30 juni 2017, 12:00

Coevorden loopt het weekend van 7 tot en met 9 juli weekend uit voor de tweejaarlijkse Historische Havendagen. Het is de 20e editie van het evenement dat volgens de organisatoren, na de TT, de grootste publiekstrekker in Drenthe is.

In 2013 kwamen ruim 50.000 bezoekers op de havendagen af. Groot was daardoor de schrik toen de gemeente in 2014 aankondigde de subsidie te stoppen. Intussen is die visie herzien en krijgt de havenvereniging dit jaar, in 2019 en 2021 in elk geval nog subsidie.

Behalve de tientallen (historische) schepen is ook de Koninklijke Marine van de partij, dit keer onder meer met ‘het grootste aquarium van Drenthe' waarin het duikteam demonstraties geeft. In de vlootschouw varen voor het eerst de twee in Gramsbergen gebouwde Vechtezompen mee. Veel eigentijdser is de demonstratie met solar aangedreven scheepjes die zijn gebouwd in het kader van een landelijke wedstrijd voor scholen. Op het land tonen de leden van de Dutch Peace Army hun minstens 25 jaar oude ex-legervoertuigen. Het startschot voor de havendagen wordt op vrijdag 7 juli 's avonds om 18:30 uur gegeven. (WdN)