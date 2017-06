Schuttevaer Premium Polyester scheepsrompen als oeverbeschoeiing Facebook

Zwolle 27 juni 2017, 20:00

Polyester scheepsrompen zijn nauwelijks te recyclen. Ze passen dus niet in de circulaire economie, wat in toenemende mate een probleem is, want de roep om hergebruik wordt steeds luider. Het Lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim in Zwolle verzon er iets op.