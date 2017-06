Watertekort op Vlaamse vaarwegen Facebook

26 juni 2017, 15:13

De binnenvaart in Vlaanderen moet rekening houden met verminderde diepgang als gevolg van extreme droogte. Vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg liet vrijdagmiddag 23 juni een waarschuwing uitgaan.

Op de Leie vanaf de sluis Sint-Baafs-Vijve tot de Zultebrug werd de toegelaten diepgang herleid tot 2,70 m.

De waterwegbeheerder roept ook op waterinnames (captatie) uit de vaarwegen

tot het strikt noodzakelijk te beperken. Zo besliste de West-Vlaamse gouverneur dat er uit de bevaarbare waterlopen in het IJzerbekken enkel nog water ingenomen mag worden voor drinkwatervoorziening en vee. In heel West-Vlaanderen is eveneens een captatieverbod voor recreatief gebruik, zoals het vullen van zwembaden.

Pleziervaartuigen mogen enkel nog samen met beroepsvaartuigen door de sluis varen. Ook in de rest van Vlaanderen worden jachten en in sommige regio's ook beroepsvaartuigen maximaal samen geschut.

De vaarwegbeheerder volgt de situatie nauwgezet op. De binnenvaart wordt nog geen beperkingen opgelegd maar indien het waterpeil van de bevaarbare waterlopen blijft dalen, zijn bijkomende maatregelen niet uitgesloten. (JG)