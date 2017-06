Schuttevaer Premium Plan voor containerterminal aan de IJssel bij Deventer Facebook

Twitter

Email DEVENTER 22 juni 2017, 11:00

Terminaloperator BCTN is met Parkmanagement Deventer in gesprek over de vestiging van een containerterminal aan de IJssel op het Essent-terrein aan de Zutphenseweg in Deventer. CEO Joop Mijland noemde dat maandagavond 19 juni tijdens de ‘Haventop Deventer', georganiseerd door de gemeenteraadsfracties van VVD, Gemeentebelang, CDA en GroenLinks.