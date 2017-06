Schuttevaer Premium West-Vlaanderen investeert in binnenvaartterminals Facebook

WIELSBEKE 20 juni 2017, 17:00

De Belgische provincie West-Vlaanderen en vaarwegbeheerder W&Z investeren in Wielsbeke 10 miljoen euro in de River Terminal Wielsbeke aan de Leie en een nieuwe terminal in Roeselare.