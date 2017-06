Kampen eert Hanzeverleden Facebook

KAMPEN 19 juni 2017, 16:24

De internationale Hanzedagen trokken het afgelopen weekeinde duizenden inwoners van Europese Hanzesteden en talloze toeristen naar Kampen. De organisatie had op 300.000 bezoekers gerekend, maar kon, vanwege de uitgestrektheid van het evenement, na afloop niet zeggen of die ook allemaal waren gekomen.

1 / 1 Dwarsgetuigde schepen flankeren het muziekpodium. (Foto Sander Klos) Dwarsgetuigde schepen flankeren het muziekpodium. (Foto Sander Klos)

Hoogtepunten waren de vlootschouw donderdagmiddag, die wat pit kreeg door een dikke westenwind kracht vier met windstoten, de ridderspelen in het stadspark, het grote muziektheater aan de IJsselkade en uiteraard de koggewerf en de bijbehorende koggen. De Duitse koggen Wissemara en Lisa van Lübeck zouden het evenement bijwonen, maar liepen na passage van het Kieler kanaal in slecht weer. Tijdens ankeren op de Elbe bij Brunsbüttel beschadigde de Lisa haar anker en keerde terug. De Wissemara liep krap een etmaal vertraging op, maar douwde daarna hard door en kwam nog precies op tijd voor de vlootschouw aan in Kampen. (SK)