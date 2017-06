Sail-directeur Eef van den Broek: ‘De Parade of Sail is een prachtig schouwspel dat vanaf de Helderse zeedijk voor iedereen goed te volgen is. Het hart van het zeilevenement is het Willemsoordcomplex, met tal van presentaties, dans- en muziekvoorstellingen, rondvaarten en lekker eten en drinken.' (Foto PAS Publicaties)