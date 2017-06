Nieuw bord: walstroom verplicht Facebook

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een nieuw verkeersteken toegevoegd aan het Rijnvaart Politiereglement (RPR). Het gaat om een bord dat aangeeft dat het gebruik van walstroom verplicht is.

De CCR zegt niet waar de borden moeten komen te staan. Het is aan de lokale autoriteiten om te beslissen of en waar zij dit verkeersteken plaatsen. De autoriteiten kunnen ook uitzonderingen op deze verplichting voorzien en bepalen dat de verplichting bijvoorbeeld alleen 's nachts geldt. Doel van de invoering van het nieuwe bord is een uniforme aanduiding te hebben langs de hele Rijn, zegt de CCR.

Het nieuwe teken biedt voordelen voor zowel de bewoners in de buurt waar schepen aanleggen als voor de schippers, stelt de CCR. 'Dit reglementair kader maakt het mogelijk om het gebruik van walstroom verplicht voor te schrijven als een schip op een ligplaats afgemeerd ligt en biedt voor alle partijen een aanvaardbare oplossing: de schipper kan zeker zijn dat hij een andere stroombron ter beschikking heeft staan, zodat hij zijn generator aan boord niet hoeft te gebruiken en voor de bewoners langs de oever zal de geluidsoverlast afnemen.' (BO)