Talenten die werken of leren in de Rotterdamse haven zijn donderdagavond 8 juni in de schijnwerpers gezet tijdens het Rotterdams Havenevenement. Renee Naaktgeboren ging met de titel ‘Jong Haventalent' aan de haal. Michel Koot mag zich een jaar lang ‘Havenwerker van het Jaar' noemen.

1 / 1 Alle prijs- en titelwinnaars van het Rotterdams Havenevenement 2017: van links naar rechts hbo-studenten Peter Kraak, Mats Fuchs, en Mario den Otter Daphne van Hal, Michel Koot, Renee Naaktgeboren, Rowan Vendelbosch. (Foto Rotterdams Havenevenement) Alle prijs- en titelwinnaars van het Rotterdams Havenevenement 2017: van links naar rechts hbo-studenten Peter Kraak, Mats Fuchs, en Mario den Otter Daphne van Hal, Michel Koot, Renee Naaktgeboren, Rowan Vendelbosch. (Foto Rotterdams Havenevenement)

Het Rotterdams Havenevenement is georganiseerd door Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en de STC-Group, in samenwerking met Marine Club Rotterdam, Jong Havenvereniging, SmartPort en RDM Centre of Expertise. Met de organisatie van het Havenevenement willen deze partijen onderstrepen dat de Rotterdamse haven een fantastische werk- en leerplek is voor talenten van ieder opleidingsniveau en op elke punt in zijn/haar carrière.

MCR-prijs

Tijdens het evenement, dat plaatsvond in de Lloydzaal van de STC-Group, zijn drie prijzen en twee titels uitgereikt. De MCR-prijs voor de meest talentvolle mbo'er ging dit jaar naar Rowan Vendelbosch, mbo-student Machinist Railvervoer aan het Scheepvaart en Transport College. Rowan ontving onder andere een studiebeurs uit het Pieter van Essen studiefonds. De andere twee finalisten, Abdella Mohamed Ahmed en Mathijs Vermeij, volgen beiden ook een mbo-opleiding bij het Scheepvaart en Transport College.

Havenwerker van het Jaar

Na een spannende stemronde mag Michel Koot van Rhenus Logistics zich Havenwerker van het Jaar noemen. Michel ontving de bij de titel horende prijs uit handen van de Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser. De titel Havenwerker van het Jaar wordt uitgereikt aan een havenwerker die uitblinkt in veilig en innovatief werken en collegialiteit. Ook Fabian Lindenburg van APM Terminals Rotterdam was doorgedrongen tot de finale.

SmartPort Scriptieprijs

De prijs voor de beste scriptie is uitgereikt aan Daphne van Hal van de Erasmus Universiteit. Daphne schreef een scriptie met als titel ‘The Pursuit of Automation: An Evaluation of the Effects of Automatically Stacked Roll Containers on their Utilisation and Replenishment Times of Grocery Retail Stores'. Maurits van Tol en Julia Stelzig drongen eveneens door tot de finale.

Jong Haventalent

Renee Naaktgeboren van Damen Shipyards mag zich Jong Haventalent 2017 noemen. Erik de Neef, Havenman van het Jaar, overhandigde de Tender Manager Offshore and Conversion het prijzenpakket. Lisa Westerhuis (Samskip) en Kevin Tromp (European Bulk Services BV) waren de andere twee finalisten in deze categorie.

Beste Havenidee

Het Beste Havenidee 2017 is geworden ‘Customisable Hydrophonic Rescue and Recovery Badge'. Dit is een idee van hbo-studenten Industrieel Product Ontwerpen Peter Kraak, Mats Fuchs en Mario den Otter. Ook de ideeën ‘Onbemande logistieke schakel' (studenten van de Rotterdam Mainport University) en ‘Het beperken van onnodige uitwijkmomenten van barges' (student Logistiek en Economie van Hogeschool Rotterdam) dongen mee naar de prijs.