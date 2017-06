Aanloop Madrid Maersk breekt nieuw Antwerps record Facebook

In het Deurganckdok in de Antwerpse haven werd vrijdagmorgen 9 juni een nieuw record gevestigd: het 399 meter lange en 20.568 TEU tellende containerschip Madrid Maersk meerde er voor het eerst aan. Het is meteen het grootste containerschip dat de haven tot dusver heeft aangelopen. Dat gold eerder al voor het Engels Felixstowe en maandag voor Rotterdam.

De Madrid Maersk blijft tot zondag half 10 in Antwerpen. Tijdens haar verblijf zullen 300 havenarbeiders non-stop aan de slag zijn om 7.000 containers van en aan boord te brengen. Na de stop in Antwerpen zet het schip, dat deel uit maakt van AE2 Service van Maersk Line, koers richting Rotterdam.

Tweede generatie Triple-E

De Madrid Maersk behoort tot de tweede generatie Triple-E schepen van de Deense rederij Maersk Line. In vergelijking met de eerste generatie Triple-E schepen, kunnen deze containerreuzen tot 2.000 containers meer mee aan boord nemen. Dankzij onder meer een systeem om afvalwarmte aan boord te recupereren slaagt de rederij erin om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. De tweede generatie bestaat uit een reeks van 11 schepen, waarvan Madrid Maersk het eerste is dat in de vaart werd genomen. Deze schepen zullen de plaats innemen van oudere, minder efficiënte schepen.

In het voorjaar verliet de Madrid Maersk de scheepswerf van Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Zuid-Korea, waarna ze aan haar maiden trip begon. Op 27 april liep de Madrid Maersk voor het eerst aan in de haven van Tianjin in China. Het schip, met aan boord de Deense kapitein Niels P.H. Larsen en de 24-koppige bemanning, deed vervolgens nog enkele havens in het Verre Oosten aan, waarna het richting Noordwest-Europa ging. Na een halte in Felixstowe begon het schip in de nacht van donderdag op vrijdag aan zijn tocht op de Schelde. Omstreeks 9.00 uur meerde ze aan in het Deurganckdok.

‘We zijn heel trots om Madrid Maersk te verwelkomen op de Schelde', zei Andreas Coppens, Managing Director van Maersk Line Belgium. ‘De rederij heeft een lange historische achtergrond in Antwerpen en kende een fikse groei de laatste jaren. De komst van Madrid Maersk staat dan ook symbool voor de goede samenwerking met de haven van Antwerpen, de vele andere actoren binnen de havengemeenschap en niet in het minst onze Belgische en internationale klanten.'

Containers en werkgelegenheid



In Antwerpen worden maar liefst 7.000 moves uitgevoerd aan boord van het schip. Maar niet alleen havenarbeiders zijn ijverig aan de slag wanneer een dergelijke containerreus Antwerpen aanloopt. Het aantal mensen dat in en rond de haven bezig is om een schip binnen te loodsen, de containers te laden en te lossen, ze naar hun bestemming te transporteren, ze uit te laden en de inhoud te verwerken loopt op tot 1.900 per call, benadrukte havenschepen Marc Van Peel bij de aankomst van de Madrid Maersk.

‘Containers zijn dus veel meer dan alleen een metalen verpakking van goederen die we bijvoorbeeld graag in onze supermarkten terugvinden. De inhoud van die containers vormt ontegensprekelijk een bron van werkgelegenheid, niet alleen in Antwerpen en in het Waasland, maar ook ver buiten onze provinciegrenzen', zegt Van Peel. ‘Onder meer daarom is het cruciaal dat er in onze haven werk wordt gemaakt van extra capaciteit om containers te behandelen, met aandacht voor de mobiliteit. Want containers die vlot naar Antwerpen en ver daarbuiten kunnen, betekenen ook meer werkgelegenheid voor Vlaanderen.'

Dat beaamde ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: ‘De komst van een schip van wereldformaat illustreert nog eens dat we in Vlaanderen havens van wereldformaat hebben. De Vlaamse Overheid investeert jaarlijks honderden miljoenen euro's in de ontwikkeling en de toegankelijkheid van onze havens, zodat zelfs de grootste schepen kunnen doorvaren tot Antwerpen. Megaschepen zoals de Madrid Maersk brengen werkgelegenheid en welvaart met zich mee.'

Antwerpen en Scheldeverdieping

Exact vijftig jaar geleden liep het eerste echte containerschip Antwerpen binnen. De Atlantic Span deed er in september 1967 twee weken over om 700 containers te laden en te lossen. Sindsdien werden containerschepen alsmaar groter en sneuvelde record na record. Dankzij de Scheldeverdieping, die vanaf 2010 zorgde voor de nodige diepgang op enkele cruciale plaatsen in de rivier, slaagt Antwerpen erin gelijke tred te houden met de schaalvergroting in de scheepvaart.

Van januari tot mei maakten er al 68 containerschepen in de categorie 14.000 tot 18.000 TEU hun opwachting in Antwerpen. In de categorie +18.000 TEU staat de teller na de eerste vijf maanden van 2017 op 43. ‘Onze haven boekt successen en groeit jaar na jaar', zegt burgemeester van Antwerpen Bart De Wever. ‘Ik ben enorm fier dat we de Madrid Maersk mogen verwelkomen. De komst van een van de grootste containerschepen bevestigt dat we volop meedraaien in de steeds meer complexe, globale economie. Deze resultaten mogen ons er echter niet toe verleiden om op onze lauweren te rusten. We moeten vandaag hard blijven bouwen aan de haven van morgen. Enkel op die manier zullen wereldspelers blijven kiezen voor onze stad als poort tot Europa.'

Vier Svitzer-sleepboten assisteren de Madrid Maersk vrijdag bij vertrek uit Felixstowe.