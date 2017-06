Schuttevaer Premium Ontgassingsverboden provincies niet in strijd met ADN Facebook

DEN HAAG 11 juni 2017, 08:00

Het verbod op het varend ontgassen van binnenvaarttankers is niet in strijd met het ADN. Dat een verbod alleen mogelijk is ‘indien internationale of nationale regelgeving het verbiedt', zoals het ADN meldt, geldt namelijk niet voor de door het ontgassen veroorzaakte verontreiniging van het milieu en de daarbij horende gevaren voor de volksgezondheid.