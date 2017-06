Schuttevaer Premium Ontgassingsverbod is niet in strijd met ADN Facebook

DEN HAAG [update] 11 juni 2017, 08:00

De provinciale verboden voor binnenvaarttankers om varend te ontgassen is niet in strijd met het ADN. Dit internationale reglement regelt namelijk alleen de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar gaat niet over luchtverontreiniging en volksgezondheid. Dat stellen de provinciale overheden die een ontgassingsverbod instelden.